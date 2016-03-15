اللواء الصالح يرأس وفد المملكة لاجتماع لجنة إدارة المخاطر

رأس قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح وفد المملكة في الاجتماع الرابع للجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة 5-6 جمادى الاخرة 1437ه تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ويأتي هذا الاجتماع امتداد لاجتماعات دورية سابقة بين دول المجلس، ويتناول المخاطر المحتملة التي قد تواجها من كوارث طبيعية وصناعية، مما قد يؤثر على الانسان والاقتصاد، ويهدف لتحصين دول المجلس من هذه المخاطر والتصدي لها.

وأوضح اللواء الصالح أن هذه الاجتماعات تهدف لتطوير إستراتيجية أمنية متكاملة شاملة، تضمن سلامة مواطني دول المجلس والمقيمين من أي خطر قد يهدد حياتهم وممتلكاتهم، تحقيقاً للمتطلبات أصحاب الجلالة والسمو حكام دول الخليج -حفظهم الله-.