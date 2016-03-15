مدير مركز اليونسكو الإقليمي: رعد الشمال رسالة للاستقرار

أكد مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن هذا التجمع العربي والإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية قدم رسالة واضحة وجلية بقوة ومتانة وحدة الصف وأن العمل العربي والإسلامي يتجاوز التدريبات العسكرية إلى مشروع استراتيجي تنموي شامل تقوده المملكة، يحفظ لأمتنا أمنها وأستقرارها ويحقق لها تقدمها ونماءها.

وأضاف الدكتور زمان أن أهمية هذا الحدث وحجمه العسكري والحضور الكبير لملوك ورؤساء العالم العربي والإسلامي يعكس بأن القوة الكافية والقرار الواحد والمصير المشترك تمتلكه أمتنا العربية وتستطيع أن تواجه به بكل حزم وعزم المستجدات والتحديات الإقليمية والدولية متى ما توفرت القيادة الرشيدة والارادة القوية لتحقيق ذلك، ولتجفيف عناصر الشر والإرهاب ومخططاتهم الإجرامية ومن يمولهم ويدعهم إقليمياً ودولياً.

وأشار أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تدعو دائماً وأبداً للسلام والسلم العالمي ولها تاريخ طويل ومشرف في هذا الملف، ولكن السلام لا يتحقق إلا بقوة عادلة تحفظه وتحميه، واستمرار هذه القوة ودوامها مرهون بسياسات واعية تجمع الأصدقاء والحلفاء، وتحرص على المصالح المشتركة والقضايا المصيرية والتنمية المستدامة للمنطقة وشعوبها.