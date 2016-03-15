البريد يسلم أكثر من 280 ألف هوية زائر للأخوة اليمنيين

سلمت مؤسسة البريد السعودي أكثر من 280 ألف هوية زائر للأخوة اليمنيين في مختلف مناطق المملكة، منذ انطلاق الخدمة في 13 يناير الماضي وحتى يوم الخميس الماضي.

وتقوم مؤسسة البريد بتسليم الوثائق الحكومية تنفيذاً للاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الداخلية والمؤسسة، لتقديم خدمة إيصال الوثائق المصدرة عبر خدمات المديرية العامة للجوازات (أبشر)، ومنها وثائق السفر وهويات المقيمين إلى عنوان مقر المستفيد.

ويؤدي البريد السعودي دور الوسيط بين المديرية العامة للجوازات كمقدم للخدمة والمواطنين والمقيمين كمستفيدين منها، وذلك تطبيقا لمفهوم الحكومة الإلكترونية التي تستهدف التيسير على المواطنين والمقيمين عبر إنجاز تعاملاتهم إلكترونياً، حيث تسلم الوثائق في محل إقامة العملاء، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. ويمكن للمواطن والمقيم إنهاء إجراءاته عبر بوابة (أبشر)، ومن ثم تسلم جواز السفر أو هوية مقيم عبر خدمات البريد السعودي في محل إقامته، ويشترط للحصول على الخدمة أن يكون العميل سبق له التسجيل في خدمة العنوان الوطني، التي يمكن الاشتراك فيها عن طريق الموقع الإلكتروني لمؤسسة البريد أو مكاتب البريد في المناطق والمدن المختلفة أو مركز الاتصال في المؤسسة.