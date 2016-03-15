أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

لبنى القاسمي: الإمارات معلَم في التمازج الثقافي وقبول الآخر

Google+ Print
لبنى القاسمي: الإمارات معلَم في التمازج الثقافي وقبول الآخر لبنى القاسمي: الإمارات معلَم في التمازج الثقافي وقبول الآخر

استقبلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، جوزيه غرازيانو دا سليفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بمكتب معاليها بجامعة زايد في أبوظبي أمس.

وقالت معاليها إن دولة الإمارات ملتزمة بالمضي قُدماً نحو تحقيق الرفاهية والسلام والعيش الكريم لمختلف شعوب العالم، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة الى أن أصدق تعبير عن ذلك وجود أكثر من 200 جنسية في الدولة تشكل تنوعاً ثقافياً تتجلى فيه قيم التسامح والتعايش والسلم، فالإمارات مَعْلَمٌ عالمي في التمازج الثقافي واحترام وقبول الآخرين.

وأشارت إلى الدور الحيوي لمنظمة «الفاو» في تعزيز قيم السلام والوئام من خلال شراكتها مع الإمارات في مد جسور الغذاء إلى مختلف دول العالم، حيث يمثل الغذاء لبنة أساسية في تحقيق العيش الكريم والحد من العنف والتطرف، فضلاً عن الأثر الإيجابي الذي يشكله الغذاء في تحسين التعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب، لا سيما أن منظمة (الفاو) هي عضوٌ رئيسي في تحالف الأمم المتحدة للحضارات.

دور ريادي

ومن جانبه هنأ جوزيه غرازيانو معالي الشيخة لبنى القاسمي بمنصبها الوزاري الجديد، ومشيداً بالدور الرائد لدولة الإمارات في مختلف المجالات التي تهم الأسرة الدولية، ومن بينها العمل بتفانٍ والتزامٍ للمساهمة في جعل العالم خالٍ من الجوع والفقر، الأمر الذي يعبر بوضوح عن قيّم السلام والتسامح ومساعدة الآخرين التي تتسم بها دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً. أبوظبي – البيان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية