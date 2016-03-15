لبنى القاسمي: الإمارات معلَم في التمازج الثقافي وقبول الآخر

استقبلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، جوزيه غرازيانو دا سليفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بمكتب معاليها بجامعة زايد في أبوظبي أمس.

وقالت معاليها إن دولة الإمارات ملتزمة بالمضي قُدماً نحو تحقيق الرفاهية والسلام والعيش الكريم لمختلف شعوب العالم، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة الى أن أصدق تعبير عن ذلك وجود أكثر من 200 جنسية في الدولة تشكل تنوعاً ثقافياً تتجلى فيه قيم التسامح والتعايش والسلم، فالإمارات مَعْلَمٌ عالمي في التمازج الثقافي واحترام وقبول الآخرين.

وأشارت إلى الدور الحيوي لمنظمة «الفاو» في تعزيز قيم السلام والوئام من خلال شراكتها مع الإمارات في مد جسور الغذاء إلى مختلف دول العالم، حيث يمثل الغذاء لبنة أساسية في تحقيق العيش الكريم والحد من العنف والتطرف، فضلاً عن الأثر الإيجابي الذي يشكله الغذاء في تحسين التعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب، لا سيما أن منظمة (الفاو) هي عضوٌ رئيسي في تحالف الأمم المتحدة للحضارات.

دور ريادي

ومن جانبه هنأ جوزيه غرازيانو معالي الشيخة لبنى القاسمي بمنصبها الوزاري الجديد، ومشيداً بالدور الرائد لدولة الإمارات في مختلف المجالات التي تهم الأسرة الدولية، ومن بينها العمل بتفانٍ والتزامٍ للمساهمة في جعل العالم خالٍ من الجوع والفقر، الأمر الذي يعبر بوضوح عن قيّم السلام والتسامح ومساعدة الآخرين التي تتسم بها دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً. أبوظبي – البيان