الأمة تتوحد

أشادت مختلف الاتجاهات السياسية والعسكرية والدينية وأطياف المجتمع الباكستاني بنجاح تمرينات «رعد الشمال» بمشاركة 20 دولة إسلامية على أرض المملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين، وأكدت باكستان رسمياً أن التمرين يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الإسلامية في مكافحة ظاهرة الإرهاب التي تهدد الأمة، وأضاف المتحدث باسم الحكومة الباكستانية: أن باكستان أعلنت الانضمام إلى التحالف الإسلامي المكون من 34 دولة للمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب للوقوف صفاً واحداً في وجه التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، وهذا ما تؤكده مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وقائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل في اختتام التمرينات نهاية الماضي.

المناورة أثبتت وحدة وترابط الأمة الإسلامية وقدرتها على مواجهة التحديات

موقف الإعلام الباكستاني

وعلى مستوى الإعلام في باكستان فقد تناقلت الصحافة الباكستانية مقالات وتحاليل أشادت فيها بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في سبيل توحيد صفوف الأمة الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف، وقالت بأن انتهاء تمرينات رعد الشمال بالنجاح قد أثبت وحدة وترابط الأمة الإسلامية وقدرتها على مواجهة التحديات والوقوف مشتركاً وبكل قوتها ضد الإرهاب والتطرف والتحديات الأخرى التي تديرها قوى الشر داخل العالم الإسلامي، ونشرت الإذاعة الباكستانية الرسمية تقريراً خاصاً حول عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط باكستان بالمملكة العربية السعودية، وأوضح التقرير أن التعاون السعودي الباكستاني يحمل أهدافا إيجابية على أمن المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف.

كليم الله: تأثير قوي على الجماعات الإرهابية والمغذين للإرهاب

وفي حديثه «الرياض» أوضح الصحفي والمحلل السياسي الباكستاني كليم الله بأن تمرينات» رعد الشمال منذ بدايتها كان لها تأثير قوي على الجماعات الإرهابية والقوى التي تغذي الإرهاب في المجتمع الإسلامي، وبعد تكلل هذه التمرينات بالنجاح ومشاركة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وقائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف الذي يقود سابع أقوى جيش في العالم في مناسبة اختتام التمرينات في المملكة العربية السعودية يعطي رسالة واضحة وقوية إلى قوى الشر، خصوصاً وأن الجيش الباكستاني لديه خبرة واسعة في محاربة الجماعات الإرهابية ميدانياً على جميع أنواع التضاريس الصعبة، كما أنه يمتلك قدرات متفوقة وأسلحة تقليدية وغير تقليدية حديثة، وأن مشاركته بكل عزم وقوة في تمرينات «رعد الشمال» يعزز من إمكانيات القوة الإسلامية المشتركة بقيادة المملكة العربية السعودية.

مجلس علماء باكستان

يهنئ بالنجاح

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي تهانيه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- باختتام تمرينات رعد الشمال بالنجاح، وقال في حديثه ل»الرياض» بأن تمرينات رعد الشمال قد عكست تلاحم وترابط الأمة الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية، فهي في ذاتها رسالة واضحة إلى قوى الشر التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العالم الإسلامي التي تقف وراء نشرف الإرهاب وتغذية الطائفية لتحقيق أهداف تخصها من وراء غطاء إسلامي زائف.

من جانبه أكدا كل من الشيخ عبدالحفيظ المكي رئيس حركة ختم النبوة العالمية الباكستانية ونائبه الشيخ سعيد أحمد عناية الله في حديثهم ل»الرياض» بأن وقوف القوات الإسلامية متوحدة في وجه الإرهاب على أرض الحرمين الشريفين يبرز القوة الإسلامية الموحدة التي يمكنها مواجهة أصعب التحديات التي تقف في طريقها. من جانبه أوضح كل من رئيس اتحاد السنة الباكستاني الشيخ محفوظ مشهدي ورئيس مجلس أهل الحديث الباكستاني الشيخ حفيظ بهتي: على قوى الشر أن تراجع نفسها قبل أن تدخل في مواجهة مع قوة إسلامية مشتركة تملك كافة القدرات القتالية وقادرة على قمع الشر أينما وجد.

على المستوى الشعبي

وعلى مستوى مواقع الترابط الاجتماعي في باكستان فقد حظيت تمرينات «رعد الشمال» بتأييد واسع في باكستان، وقد أيدت مختلف شرائح المجتمع الباكستاني مساعي المملكة العربية السعودية لتشكيل قوة إسلامية موحدة ضد الإرهاب، وقالت إن تمرينات رعد الشمال قد أثبتت نجاح تلك الجهود وأن العالم الإسلامي يقف اليوم كيد واحدة ضد كل من يسعى إلى زعزعة أمنه واستقراره.