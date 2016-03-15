جيروزاليم بوست: قذيفة صاروخية أطلقت من غزة سقطت على منطقة جنوب اسرائيل

>زعمت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإكترونى أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة الليلة سقطت فى احدى المستوطنات المحاذية للقطاع (جنوب إسرائيل).

وأضافت الصحيفة أن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة سقط فى منطقة مفتوحة قرب المجلس الإقليمى (شاعر هينجيف) دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار لم تفعل فى مستوطنات غلاف غزة نظرا لسقوط الصاروخ فى منطقة غير مأهولة، فيما شرعت قوات الجيش فى البحث عن مكان سقوط الصاروخ.

وكان الطيران الحربى الإسرائيلى قد شن فجر أول أمس السبت سلسلة غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس فى مناطق متفرقة بقطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد طفل وشقيقته وإصابة شقيقهما الثالث فى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

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