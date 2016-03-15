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شوقي غريب: نيجيريا الاختبار الحقيقي لمصر والحضري يستحق الانضمام للمنتخب

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شوقي غريب: نيجيريا الاختبار الحقيقي لمصر والحضري يستحق الانضمام للمنتخب شوقي غريب: نيجيريا الاختبار الحقيقي لمصر والحضري يستحق الانضمام للمنتخب

كيف يرى شوقي غريب المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي والسابق لمنتخب مواجهة الفراعنة ضد نيجيريا؟

مصر تستعد لمواجهتي نيجيريا في إطار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

مواجهة الذهاب في نيجيريا يوم 25 من شهر مارس الجاري على أن يقام لقاء الإياب في الـ29 من نفس الشهر.

وتحدث شوقي غريب عن مواجهة نيجيريا قائلا: "مواجهة نيجيريا هي الاختبار الحقيقي لمنتخب مصر".

وأضاف " واجه تشاد وتنزانيا ولكن الآن الاختبار الحقيقي أمام نيجيريا. ونحن قادرون على تخطي النسور وتحقيق نتيجة إيجابية".

عصام الحضري

وتطرق شوقي غريب في حديثه عن عصام الحضري قائلا: "هو من أفضل حراس المرمى في الدوري المصري".

وتابع "بالتأكيد يستحق الانضمام للمنتخب وكرة القدم لا تعترف بالسن بل بالأداء".

وأتم "الدوري المصري هذا الموسم أثبت أن الأكبر في السن هو الأكثر إيجابية بالمسابقة".

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