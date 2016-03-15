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فتح الله: الانتاج يسعى لمنافسة الأهلي والزمالك على هذا الإنجاز

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فتح الله: الانتاج يسعى لمنافسة الأهلي والزمالك على هذا الإنجاز فتح الله: الانتاج يسعى لمنافسة الأهلي والزمالك على هذا الإنجاز

قال محمود فتح الله مدافعه الانتاج الحربي أن فريقه يسعى لهدف معنوي ينافسه به عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأوضح فتح الله عبر قناة الحياة 2"دخل مرمانا 15 هدفًا فقط، فلماذا لا نسعى ليكون لدينا أفضل دفاع أو حارس مرمى؟".

وأضاف"عانينا كثيرًا في بداية الموسم بالخسارة في أول 3 مباريات، ولكن غيرنا الطريقة من 3-5-2 إلى 4-4-2 منذ الجولة السادسة، مما ساهم كثيرًا في تحسن الأداء الدفاعي لنا".

وواصل"نتطلع أن يدخل مرمانا أقل عدد من الأهداف مثل الأهلي والزمالك، فهو طموح معنوي، يزيد ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويمنح ميزة لأي فريق، لأنه عندما يكون من الصعب دخول مرماك هدفًا، يكون الفوز سهلاً بأي مباراة".

وفي سياق آخر، قال فتح الله:"أخطأت بتسديد ركلة الجزاء في منتصف مرمى حارس غزل المحلة، لقد خططت لذلك قبل اللقاء، ولكن لن أقوم مجددًا بالتسديد بهذه الطريقة".

وبرر فتح الله الفوز الضعيف على المحلة 1-0، لأن لاعبي الإنتاج الحربي تأثروا نفسيًا بنتائج مباريات سموحة والمصري، وشعروا أن اليوم مليء بالمفاجآت.

وكان سموحة تعادل مع اتحاد الشرطة 1-1، بينما خسر المصري أمام حرس الحدود بنتيجة 1-3.

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