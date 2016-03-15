أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كمونة: ' أنا جبت أخري ' .. لاعبو المحلة لا يصلحون للممتاز

Google+ Print
كمونة: ' أنا جبت أخري ' .. لاعبو المحلة لا يصلحون للممتاز كمونة: ' أنا جبت أخري ' .. لاعبو المحلة لا يصلحون للممتاز

أبرزت جريدة مترو الإنجليزية ردود أفعال جماهير أرسنال حول لاعبها الجديد محمد النني الذي انضم للفريق قبل شهرين.

وانضم النني إلى أرسنال قبل شهرين بالتمام والكمال قادما من بازل وشارك في ست مباريات بينهم خمسة بشكل أساسي.

وعرضت الصحيفة بعض ردود أفعال جماهير المدفعجية على أداء النني وأكد معظمهم أنهم وقعوا في حب اللاعب وطريقة أداءه.

"ربما يكون الوقت مبكرا .. لكني اعتقد أنني أحببت النني"

"أقع في حب النني ببطء".

"أوزيل رائع .. وأحببت النني".

"أحب ما أراه من النني، الأهداف ستأتي لا محالة".

"حب النني يكبر في قلبي بعد كل مباراة".

وفي النهاية وجهت الصحيفة الإنجليزية سؤالا لجماهير أرسنال وهو "هل يصبح النني أسطورة للمدفعجية؟".

واختار 71% من جماهير أرسنال الاجابة بنعم، مقابل 29% قالوا لا لن يصنع أسطورة بأرسنال.

7 أيام مصيرية للنني - هل حان وقت اللمعان مع أرسنال؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع