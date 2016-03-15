كمونة: ' أنا جبت أخري ' .. لاعبو المحلة لا يصلحون للممتاز

أبرزت جريدة مترو الإنجليزية ردود أفعال جماهير أرسنال حول لاعبها الجديد محمد النني الذي انضم للفريق قبل شهرين.

وانضم النني إلى أرسنال قبل شهرين بالتمام والكمال قادما من بازل وشارك في ست مباريات بينهم خمسة بشكل أساسي.

وعرضت الصحيفة بعض ردود أفعال جماهير المدفعجية على أداء النني وأكد معظمهم أنهم وقعوا في حب اللاعب وطريقة أداءه.

"ربما يكون الوقت مبكرا .. لكني اعتقد أنني أحببت النني"

"أقع في حب النني ببطء".

"أوزيل رائع .. وأحببت النني".

"أحب ما أراه من النني، الأهداف ستأتي لا محالة".

"حب النني يكبر في قلبي بعد كل مباراة".

وفي النهاية وجهت الصحيفة الإنجليزية سؤالا لجماهير أرسنال وهو "هل يصبح النني أسطورة للمدفعجية؟".

واختار 71% من جماهير أرسنال الاجابة بنعم، مقابل 29% قالوا لا لن يصنع أسطورة بأرسنال.

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