برج إيفل ردا على إبراهيموفيتش: ' أحب نكتتك، لكن هذا المكان ملكي '

أراد زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان أن يضعوا تمثالا له بدلا من برج إيفل لكي يبقى في صفوف بطل الدوري الفرنسي الموسم المقبل.. يبدو أن الأمر استفز برج إيفل!

الحساب الدعائي لبرج إيفل على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) لم يفوت الفرصة من أجل الرد على زلاتان.

النجم السويدي المعروف بتصريحاته المثيرة دائما صرح بعد تتويج سان جيرمان بالدوري الفرنسي قبل نهايته بسبع جولات كاملة: "أعتقد أنني لن أبقى الموسم المقبل، إلا إذا أزالوا برج إيفل ووضعوني مكانه".

فكان رد برج إيفل على تصريح إبرا: "أحببت هذه النكتة يا إبراهيموفيتش، باريس من هنا رائعة جدا.. لكن هذا المكان ملك لي وأنا البرج".

ولعب إبراهيموفيتش 24 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم وسجل خلالهم 27 هدفا.

ومجملا خاض زلاتان 168 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 141 هدفا وصنع لزملائه 58 هدفا.