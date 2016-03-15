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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص فى منطقة الطالبية

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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص فى منطقة الطالبية حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص فى منطقة الطالبية
أمر محمد أبو زينه رئيس نيابة العمرانية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخائر دون ترخيص.

ألقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، القبض على عاطل بحوزته بندقية وفرد خرطوش و3 طلقات، واعترف بحيازتها بقصد الدفاع، تحرر محضر بالواقعة
>وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .


>- القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة

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