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ننشر أسماء المتوفين فى حادث طريق "بنى عبيد" بالدقهلية

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ننشر أسماء المتوفين فى حادث طريق "بنى عبيد" بالدقهلية ننشر أسماء المتوفين فى حادث طريق "بنى عبيد" بالدقهلية
حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفين فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، بمركز بنى عبيد، على طريق "دكرنس- ميت فارس" أمام قرية كرم بالدقهلية.

وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 4 وفيات هم: زينب عبد السميع العدل، وأحمد على السيد أحمد مقيمان بقرية ميت فارس، وإسماعيل محمد بدير، ودينا عادل شرف، مقيمان بقرية ميت شرف بدكرنس، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين وحُجِزوا بمستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج اللازم.

كان حادث تصادم قد وقع مساء أمس الاثنين، على طريق دكرنس- ميت فارس أمام قرية كرم، بسبب تخطى سائق سيارة نقل مركبة أخرى على الطريق فاصطدم بسيارة ربع نقل أجرة.

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