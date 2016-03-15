ننشر أسماء المتوفين فى حادث طريق "بنى عبيد" بالدقهلية

حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفين فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، بمركز بنى عبيد، على طريق "دكرنس- ميت فارس" أمام قرية كرم بالدقهلية.

وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 4 وفيات هم: زينب عبد السميع العدل، وأحمد على السيد أحمد مقيمان بقرية ميت فارس، وإسماعيل محمد بدير، ودينا عادل شرف، مقيمان بقرية ميت شرف بدكرنس، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين وحُجِزوا بمستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج اللازم.

كان حادث تصادم قد وقع مساء أمس الاثنين، على طريق دكرنس- ميت فارس أمام قرية كرم، بسبب تخطى سائق سيارة نقل مركبة أخرى على الطريق فاصطدم بسيارة ربع نقل أجرة.