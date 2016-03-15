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تحرير 1124 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 1124 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 1124 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير الأمن لعودة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير 1124 مخالفة متنوعة، منها 486 مخالفة "نموذج 125" و107 مخالفات إزالة ملصقات، و103 مخالفات انتظار خاطئ، وحجز 7 سيارات، و166 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و59 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و35 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و85 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و32 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 44 رخص لمخالفة البيئة.

وضبطت الحملة 23 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 14 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية، و11 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و59 مخالفة عدم ارتداء خوذة، واِتُخِذَت الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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مصر 365