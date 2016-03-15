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"النقل": مزلقان طوخ برىء من دم الحمار والوزارة هى من نشرت الفيديو

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"النقل": مزلقان طوخ برىء من دم الحمار والوزارة هى من نشرت الفيديو "النقل": مزلقان طوخ برىء من دم الحمار والوزارة هى من نشرت الفيديو
علق أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، على واقعة دهس حمار أسفل عجلات قطار بمزلقان الجاز بمركز طوخ، فى محافظة القليوبية، بعد تهور مواطن بعربة كارو، قائلاً:" المزلقان برىء تماماً من هذه الواقعة"، مشدداً على أن الوزارة من قامت بنشر مقطع الفيديو للواقعة لتوضيح السلوكيات الخطأ التى يمارسها البعض.

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن الوزارة تنفق أموالاً كثيرة على لمعالجة مثل هذه السلوكيات الخاطئة، وتابع:" عندنا ما يقرب من 2000 معبر غير شرعى وكل ما الوزارة تقفلهم المواطنين هم من يقومون بفتحها مرة أخرى"، مشدداً على أن معالجة هذه السلوكيات تتطلب توعية كبيرة جداً.

وشدد على أن الوزارة ستتمسك بتحميل المخربين نفقات إصلاح ما أتلفوه، وتابع:" كل سنة الوزارة بتتحمل 5 ملايين جنيه لإصلاح زجاج القطارات.. وده زمن انتهى ومش هيرجع تانى".

- بالفيديو.. مواطن يقتحم مزلقانا بالقليوبية بعربة كارو..والقطار يدهس الحمار
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