عبور 91 سفينة قناة السويس بحمولة 4.5 مليون طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضيين بداية من الأحد وحتى أمس الاثنين، عبور 91 سفينة بحمولة 4.5 مليون طن، حيث شهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن، ومن الجنوب عبرت 49 سفينة بحمولة 2 مليون طن.

وكشفت تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الأحد عبرت 50 سفينة بحمولة 2مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 20سفينة بحمولة مليون و100 الف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال AL DHAILبحمولة 159 الف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة الى السعودية، فيما عبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و 200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MORTEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير الى أن قناة السويس شهدت أمس الاثنين عبور 41 سفينة بحمولة 2مليون و200 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية ELEONRA MAERSKبحمولة 171 الف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول السنغافورية NAUTIC بحمولة 163 ألف طن.

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