تقرير في الجول – ما على باريس سان جيرمان فعله لجعل موسمه ' إستثنائيا '

موسم إستثنائي لباريس سان جيرمان، مكتظ بالأرقام التي تم تحطيمها والأرقام التي ينتظر أن يحطمها قبل نهاية الدوري الذي حسمه فريق العاصمة قبل النهاية بـ8 جولات بعد فوزه على تروا بتسعة أهداف نظيفة وتعادل مطارده موناكو مع ريمس بهدفين لكل فريق.

عبر هذا التقرير، يرصد FilGoal.com الأرقام التي يمكن لفريق حديقة الأمراء كسرها أو معادلتها فيما تبقى من الموسم، بالإضافة للأرقام التي حققها بالفعل.

- باريس سان جيرمان حطم رقم نانت في عدم التعرض للهزيمة في 32 مباراة متتالية في الدوري الفرنسي.

ووصل الفريق الباريسي إلى 36 مباراة قبل أن يتعرض للهزيمة أمام ليون في الجولة الـ28 من البطولة.

- كسر فريق لوران بلان أيضا الرقم القياسي في الدوري الفرنسي لعدد الانتصارات في مباريات خارج الأرض في موسم واحد وهو 13 ومازال أمام الفريق 3 مباريات هذا الموسم للابتعاد بالرقم.

- باريس سان جيرمان يحتاج إلى 4 انتصارات من مبارياته الثمانية المتبقية لكسر رقمه السابق الذي حققه في 2013-2014 بالفوز في 27 مباراة في الموسم وهو الرقم القياسي في فرنسا لعدد الانتصارات في موسم واحد.

- مازال لباريس سان جيرمان 24 نقطة متبقية على النهاية، والرقم القياسي لأكثر فريق حقق نقاط في موسم واحد كان لفريق العاصمة أيضا بـ89 نقطة في موسم 2013-2014والرقم قريب من أن يتم تحطيمه مرة أخرى حيث يملك 77 نقطة حاليا.

- في حال عدم تعرض باريس سان جيرمان لأي خسارة في المباريات المتبقية، سيكون قد عادل رقم نانت في موسم 1994-1995 عندما لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة في الموسم وهو الرقم القياسي في الدوري الفرنسي.

- الرقم القياسي لأقل فريق تهتز شباكه في موسم واحد كان لمارسيليا في موسم 1991-1992 عندما لم تهتز شباكه سوى في 21 مناسبة. شباك كيفن تراب حتى الآن لم تهتز سوى في 15 مناسبة فقط.

- بينما سيكون من المستحيل أن يحطم باريس سان جيرمان الرقم الخاص بالأكثر تسجيلا في موسم واحد، الفريق سجل حتى الآن 77 هدف بينما الرقم القياسي يحمله فريق راسينج كلوب باريس بتسجيله 118 هدف في موسم 1959-1960.