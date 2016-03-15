قرعة نصف نهائي كأس إنجلترا.. مواجهة منتظرة

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس إنجلترا عن مواجهة منتظرة في حالة تأهل مانشستر يونايتد. والسبب إيفرتون.

إيفرتون تأهل على حساب تشيلسي إلى نصف نهائي كأس إنجلترا.

مانشستر يونايتد تعادل أمام ويست هام في ربع النهائي 1-1 لتقام مباراة إعادة بين الفريقين على ملعب ويست هام يوم الثلاثاء المقبل.

وينتظر إيفرتون في نصف النهائي المتأهل من لقاء مانشستر يونايتد وويست هام.

بينما سيواجه نادي واتفورد والذي نجح في إقصاء أرسنال بطل المسابقة في أخر نسختين، نادي كريستال بالاس المتأهل بدوره على حساب ريدينج.

وستقام مباراتي نصف نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي الشهير في ميعاد لم يُحدد حتى الآن.