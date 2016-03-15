مبعوث بريطانيا لسوريا: فشل مفاوضات جنيف 3"يعنى المزيد من القتل والدمار

>قال المبعوث البريطانى إلى سوريا جاريث بايلى اليوم الاثنين إن على السوريين من الطرفين أن يقرروا مستقبل بلادهم فى مفاوضات "جنيف 3"، محذرا من أن الفشل يعنى المزيد من القتل والدمار.

وانطلقت فى وقت سابق اليوم الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 3" بلقاء للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دو ميستورا والوفد الحكومى السورى برئاسة السفير بشار الجعفرى فى المقر الأوروبى للامم المتحدة، أما اللقاء الأول مع وفد المعارضة المنبثق من مؤتمر الرياض فحدد له موعد قبل ظهر غد الثلاثاء.

وفى تصريحاته التى أدلى بها حول مؤتمر جنيف، قال بايلى مساء اليوم "سير المحادثات بشكل صحيح سيؤدى إلى تأمين حصانة لهدنة دائمة ومن شأنه أن ينقل السوريين إلى مرحلة جديدة وهى البحث فى مستقبل بلدهم، وإن إجراءات بناء الثقة مهمة ولكن يجب أن تتبع بمرحلة انتقالية تفضى إلى حكومة انتقالية تمثل جميع السوريين".

وأكد المبعوث البريطانى على أن العملية ليست سهلة وهناك تحديات كبيرة أمامها، ولكن الحلول قابلة للتحقيق عندما تتوفر الإرادة الجدية لإنهاء مأساة الشعب السورى، وقال " هناك من يعتقد أن جنيف 3 سوف تؤدى لبقاء من ارتكبوا العنف بحق السوريين، وهذا غير صحيح لأن السوريين لن يقبلوا بالعيش مع من قتل أبناءهم".

كما أكد على أن نجاح جنيف 3 يعنى توقف الموت عن طرق أبواب السوريين والتوقف عن رؤية الأبناء يذهبون للموت كل يوم فى حرب لا نهاية لها، وأشار إلى أن الهدنة أكدت أن المواطن السورى يريد السلام وليس الحرب ويريد مستقبلا أفضل سياسيا واقتصاديا يتم احترام رأيه فيه وهو يقرر مصيره.

كانت الحكومة البريطانية قد دعت جميع الأطراف المشاركة فى مفاوضات "جنيف 3" بين الأطراف السورية إلى استغلال "الفرصة التاريخية" المتاحة، مشيرة إلى أن نجاحها سيؤدى إلى تنفيذ التوافقات الدولية حول مراحل العملية السياسية.

من جانبه، علق وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند على قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ببدء سحب قواته من سوريا، قائلا، فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر، " قرار روسيا يمكن أن يكون إيجابيا إن كان جزء من التزام حقيقى بعملية انتقال سياسية بقيادة السوريين واستمرار وقف القتال".

وأوعز الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لوزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بسحب القوات الرئيسية من سوريا بدء من يوم غد الثلاثاء.

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