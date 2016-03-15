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سى.إن.إن: وفاة عمر الشيشانى القيادى بـ"داعش"فى ضربة جوية أمريكية بسوريا

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سى.إن.إن: وفاة عمر الشيشانى القيادى بـ"داعش"فى ضربة جوية أمريكية بسوريا سى.إن.إن: وفاة عمر الشيشانى القيادى بـ"داعش"فى ضربة جوية أمريكية بسوريا

>قالت محطة تلفزيون سي.إن.إن نقلا عن مسؤولين أمريكيين اليوم الاثنين إن عمر الشيشانى القيادى البارز بتنظيم داعش توفى متأثرا بجروح كان أصيب بها فى ضربة جوية أمريكية فى سوريا الأسبوع الماضى.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز الاسبوع الماضى أن الشيشانى الذى تصفه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأنه "وزير الحرب" بالجماعة المتشددة جرى إستهدافه قرب بلدة الشدادى فى شمال شرق سوريا.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان الأسبوع الماضى إن الشيشانى أصيب بجروح بالغة لكنه لم يقتل وجرى نقله إلى قاعدة عمليات التنظيم فى الرقة للعلاج.
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