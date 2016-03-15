تجربة شخصية: مستحضرات Vichy Normaderm تخلّصك من مشاكل البشرة

منذ حوالى أسبوعين تقريباً، بدأت باستعمال مجموعة كريمات جديدة، للعناية ببشرتي قبل الصيف، فتابعي معي ما حدث لبشرتي مع كريمات فيشي نورماديرم:

أولاً: أنا صاحبة بشرة مختلطة، أي جافة عند الأطراف، ودهنية بعض الشيء في منطقة T، بالإضافة إلى معاناتي من المسامّ الواسعة التي تزعجني كثيراً.

- بدأت أول يوم باستعمال غسول فيشي Deep Cleansing، كونه عبارة عن رغوة تنظّف البشرة من الأعماق. مع استعماله الدوري ينظّف المسامات بعمق، فتختفي تدريجياً، كما يمنح البشرة انتعاشاً واضحاً.

- كريم النهار:هو كريم يقاوم الحبوب والبقع الداكنة، ويمنع لمعان البشرة ويساعد على إقفال المسامّ الواسعة.

- كريم الليل : كريم خفيف على البشرة، بتقنية ديتوكس الجديدة، التي تطهّر البشرة وتغلفها بطريقة تبعد عنها السموم.

- قناع البشرة : هو قناع 3 في 1 : منظّف + مقشّر + ماسك؛ ينظّف وينقّي ويقشّر البشرة من العمق، فتظهر مشرقة ونضرة.

نصيحة لكلّ امراة أن تختار هذه المجموعة المميّزة لمكافحة مشاكل البشرة كافة.

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