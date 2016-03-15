تقنية البخار للتعرف إلى شكل الوجه

الكثير منا لا يعرف شكل وجهه!! وقد تحتاجين إلى تغيير تسريحة شعرك أو وضع مكياج معين لإبراز جمالك. ولكن ذلك قد لا يتناسب مع شكل وجهك؟ لذا، عليك أولاً معرفة بعض القواعد التي ستمكّنك من تحديد شكل وجهك حتى تستطيعي تحديد الخيار الأنسب لك.

إليك ـ سيدتي ـ أسهل وأبسط طريقة لتحديد شكل وجهك.

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بعد أخذ حمام دافئ مليء، ستمتلئ مرآة الحمام بالبخار، فكل ما عليك فعله هو النظر إلى المرآة، ثم قومي باستخدام أصابعك لتتبع وجهك؛ وبذلك سيتشكل وجهك على المرآة. قومي حينها بتحديده بقلم الكحل أو قلم الشفاه الخاص بك، ثمّ تتبعي شكل وجهك لتتعرّفيه:

1-إذا كان وجهك واسعًا من الأذن إلى الأذن الأخرى، فأنت ذات وجه مستدير.

2-إذا كان طول وجهك أطول من عرضه، ووجهك نحيلًا قليلًا، والذقن أضيق من الجبهة، فأنت ذات وجه مستطيل.

3-إذا كانت الجبهة وعظام الوجه أوسع من الفك، فأنت ذات وجه على شكل قلب.

4-إذا كان عرض الجبهة مساوياً لعرض الفك، فأنت ذات وجه مربّع.

5-إذا كان الفك أوسع من الجبهة، فأنت ذات وجه على شكل ألماسة.

6-إذا كانت الجبهة دائريةً، والذقن أيضًا، فأنت ذات وجه بيضويّ.

وأخيرًا، إذا استطعت تحديد شكل وجهك، ستتمكنين بكلّ سهولة من تحديد نوع تسريحة الشعر أو المكياج أو حتى الإطلالة الملائمة لك.

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