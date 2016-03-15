عطر A MEN PURE TONKA إصدار محدود لعام 2016

حمّى الحواس

الإغراء الصافي لنهمٍ شرقي

يستمرّ Thierry Mugler في تدعيم خبرته كمبتكر عطور من خلال إطلاق عطر A*Men Hero الذي يشكّل ترجمة جديدة لقوّته ورجولته. نجد حبوب التونكا في جوهر العطر، وهي مادة نبيلة يتمّ اختيارها بصرامة* لتقوم بتحويل رجل A*Men إلى سيّد نبيل يتمتّع بقدرة لا تُقاوم على الإغراء.

تشكّل التونكا المحمّصة – الدافئة واللذيذة والناعمة والمرهفة – المكوّن الأساسي للعطر وتُضفي عليه طابعاً شديد الجاذبيّة وبُعداً شرقيّاً.

متوفّر ضمن إصدار محدود، يدمج عطر A*Men Pure Tonka بين الكثافة المرهفة والمتأجّجة لحبوب التونكا مع النضارة العطريّة للخزامى. يُعتبر أثره المُرهف قمّة الإغراء، ويشكّل جسداً ملتهباً بالرغبة ينقل حواسّنا إلى النشوة والخضوع الكامل.

ابتكار من صانع العطور جاك هوكلييه لصالح Givaudan.

قارورة متطوّرة تعكس السيّد النبيل العصريّ

تمّ استبدال المطاط في قارورة A*Men الأيقونيّة بطلاء لكر أسود يذكّر بمنتجات Derbies الجلديّة والحائزة على براءة اختراع وغطاء محرّك سيارة لامع لرجل A*Men Pure Tonka الذي يتميّز دائماً بطابعه العصريّ والأنيق. تكتسب نجمة A*Men الزرقاء لوناً وردياً ميتاليك ذهبي راقي تذكّر بالجوهر النهم والغريب للعطر.

تعتمد حبوب التونكا النقيّة المستخدمة في A*Men Pure Tonka الزراعة المستدامة. وقامت Givaudan من أجل حصادها بتطبيق برنامج صَون في منطقة نهر كورا في فنزويلا بدعمٍ من منظمةConservation International. إنّها شراكة ثلاثيّة الخطوات للترويج للتطوير المستدام يشمل الحفاظ على غابة الأمازون وحماية الحياة البريّة المحليّة وتأمين الدعم للعائلات المحليّة التي تحصد الحبوب.

ملحمة A*MEN

لأكثر من عشرين عاماً، قامت عطور Thierry Mugler بترديد صدى مبتكرها: فنّان شغوف وحرّ وجريء. ولا تزال رؤيته الابتكاريّة توجّه العلامة من أجل تشجيع نظرة جديدة على رموز العطور ونقلها نحو المستقبل. تتميّز عطور Thierry Mugler التي تجمع بين الفائض والاستثناء والعرض والأناقة، بتشكيلة من المواد الخام المختارة من أجود ما يتوفر. إنّها فائضة عمداً في الابتكارات، لكن دائماً ما تكون متوازنة.

وفي عام 1966، لأوّل عطر رجالي له، ابتكر Thierry Mugler عطر A*Men، عطر ذكوريّ وقويّ وأنيق. مع عطر A*Men، يجرأ على الدمج بين مواد كثيفة ومتباينة – البتشول والقهوة والفانيليا – ضمن ابتكار هو مزيج من الأناقة والتعقيد والجاذبيّة. ويجسّد عطر A*Men الرؤية الذكوريّة للبطل المعاصر الأبدي. وهو يعبّر عن روح الغزو وحسّ التحدّي لرجل يحلم بكَونه بطلاً منتصراً. يعبّر عطر A*Men عن الإغراء المعزّز لنصف إله، والقدرة الذكوريّة لجسدٍ نحته الفعل، وقوّة رجل مصمّم يسود من خلال قوّته الداخليّة وينتصر. لا شيء يقاومه...

وعلى مرّ الوقت، تلَت A*Men قصصاً فريدة واقترحت تباينات عطريّة. بتوجيه من خبرتها في ابتكار العطور، تطلق علامة Thierry Mugler لقاءات غير متوقعة وتركّز على المواد الجميلة. وتضمّ العطور احتفالاً عطريّاً وعاطفيّاً فعليّاً: بعد مدح القهوة في عام 2008 من خلال عطر A*Men Pure Coffee والإشادة بالأرواح الراقية في عام 2009 مع عطر A*Men Pure Malt الذي يتمّ تعتيقه في برميل من خشب البلوط، برز عطر A*Men Pure Havane في عام 2011 من خلال درجة من التبغ. يقوم عطر A*Men Pure Wood أيضاً الذي يشكّل أحدث تباين، بتكريم الدرجات الغنيّة بعطر الأخشاب والتي تُعتبر من أنبل العطور ضمن مجموعة صانع العطور.

يقوم Thierry Mugler اليوم بتمجيد حبوب التونكا، وهي درجة تتمتّع بنهم ناعم ومرهف لابتكارٍ عالي الجاذبية.