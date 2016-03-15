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شوبير: دخولي انتخابات اتحاد الكرة ليس مؤكدا.. وأبو ريدة لا يوجد له منافس

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شوبير: دخولي انتخابات اتحاد الكرة ليس مؤكدا.. وأبو ريدة لا يوجد له منافس شوبير: دخولي انتخابات اتحاد الكرة ليس مؤكدا.. وأبو ريدة لا يوجد له منافس

"موقفي من دخول انتخابات اتحاد الكرة ليس مؤكدا حتى الآن" هكذا تحدث أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي.

وكان هاني أبو ريدة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق عن ضمه لشوبير في قائمته في انتخابات الجبلاية المقبلة وذلك في منصب نائب الرئيس.

وتحدث شوبير للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"دخولي انتخابات اتحاد الكرة ليس مؤكدا حتى الآن".

وأكمل نائب رئيس اتحاد الكرة في عهد سمير زاهر حديثه"هاني أبو ريدة متمسك بي جدا بسبب حبه لأسلوبي وطريقة عملي".

وواصل حارس مرمى الأهلي"خلال أول اجتماع مطول لقائمة أبو ريدة قبل عدة أيام قدمت اعتذاري عن الاستمرار للمرة العاشرة، ولكن أبو ريدة أكد أنه لن يقبله".

وأردف لدي عدة أسباب"أهمها هو إنني أحب عملي الإعلامي وأسرتي للغاية واتحاد الكرة قد يؤثر على كليهما".

وأردف"لقد تعرضت لهزة في عملي الإعلامي في وقت سابق وحتى أعود لأكون رقم 1 تطلب ذلك جهدا كبيرا جدا، لذا لا أعرف إن كنت أرغب في التركيز في شيء آخر حاليا".

وأكمل"لا أعرف إن كنت سأخوض الانتخابات أم لا فحتى الآن الأمر بنسبة 50/50".

وبسؤاله عن كيف يستطيع التوفيق بين عمله في الاتحاد والإعلامي حال دخوله الانتخابات علق"ما سأقوله على مائدة اجتماعات إدارة اتحاد الكرة صباحا سأقوله في المساء على الهواء مباشرة في برنامجي".

وأردف"ذلك الأمر قمت به في وقت سابق عندما كنت أعمل في اتحاد الكرة".

وبسؤاله عن موقف هاني أبو ريدة في المنافسة على رئاسة اتحاد الكرة علق"ليس له منافس وهو الأصلح للمنصب".

وأتم"هاني من المحتمل أن يفوز بالتزكية في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا وأرى أن ذلك يجب أن يحدث أيضا في ".

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