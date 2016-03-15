شوبير: حازم إمام أخطأ بالعمل في الزمالك.. وأتمناه رئيسا له

يؤمن أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي أن حازم إمام مدير الكرة السابق بالزمالك أخطأ بقبول العمل في ناديه خلال الفترة الماضية.

وكان حازم إمام قد عمل في الزمالك كرئيس للجهاز الفني ومديرا للكرة تحت قيادة المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو".

ولكن تمت إقالة الجهاز الفني بالكامل بعد قرار من رئيس النادي مرتضى منصور عقب الهزيمة في قمة الكرة المصرية أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وتحدث شوبير للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"لو كان حازم سألني قبل الموافقة على العمل في الزمالك لكنت قلت لا تقبل".

وأكمل"لا الظروف ولا الوقت ولا كل شيء كان مناسبا لعودة حازم للزمالك للعمل فيه".

وأضاف"لقد قلت له إنه أخطأ بالعمل في الزمالك خلال الفترة الماضية".

وشدد حارس مرمى منتخب مصر السابق"أنا أحب حازم للغاية لذا كنت أتمنى أن تكون تجربته ناجحة وأتمنى أن يكون رئيسا للزمالك في المستقبل".