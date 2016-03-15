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رئيس اتحاد الصناعات لـ"خالد صلاح": قرار خفض الجنيه "جرىء" ويضبط السوق

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رئيس اتحاد الصناعات لـ"خالد صلاح": قرار خفض الجنيه "جرىء" ويضبط السوق رئيس اتحاد الصناعات لـ"خالد صلاح": قرار خفض الجنيه "جرىء" ويضبط السوق
قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الجنيه أمام الدولار، جرئ ويعمل على ضبط السوق، مؤكدًا أن هذا القرار يجعل هناك استقرار فى عملية الصناعة والإنتاج، ويوفر الخامات ويحفظ العمالة ويجلب الاستثمار للدولة.

وأضاف "السويدى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن أغلب المستثمرين كانوا ينتظرون سعر صرف موحد داخل الدولة، نافيًا أن يخلف قرار البنك المركزى موجة غلاء داخل الدولة فى الفترة المقبلة، مضيفًا:"أرى أنه سيحدث انخفاض عن الفترة السابقة، لأن الغلاء كان عملية استغلالية وشبه مضاربة على مستقبل العملة".

خالد صلاح: قرار خفض الجنيه أمام الدولار ضمن استراتيجية الـ"تعويم الخفى"


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