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وزير التخطيط:نسعى لزيادة القاعدة الضريبية وخفض عجز الموازنة لـ5% بحلول2030

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وزير التخطيط:نسعى لزيادة القاعدة الضريبية وخفض عجز الموازنة لـ5% بحلول2030 وزير التخطيط:نسعى لزيادة القاعدة الضريبية وخفض عجز الموازنة لـ5% بحلول2030
كشف أشرف العربى، وزير التخطيط، أن عجز الموازنة وصل 13% والحكومة تسعى لخفض العجز لـ5% بحلول 2030، بالتحرك على محورى الإيرادات والمصروفات، مشدّدًا على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية بجانب خفض النفقات وزيادة إيرادات الدولة.

وأشار الوزير فى مقابلة عبر فضائية "CNBC" إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل ما لا يقل عن 70% من إجمالى إيرادات الدولة، وبالتالى فإن برنامج يتضمن زيادة القاعدة الضريبية بجانب القمية المضافة.

وأضاف: "فكرة العدالة الاجتماعية تتضمن توسيع القاعدة الضريبية مع استبعاد واستثناء كل السلع الغذائية للفقراء، وغير القادرين، ورفعنا حد التسجيل للبسطاء حتى لا يتعرضوا لزيادة العبء الضريبى، فى عملية إصلاحية ضريبية شاملة".

وعلى جانب الإنفاق، قال الوزير إن الأجور والدعم والفوائد المستحقة تمثل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى للتغلب على هذا العبء من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وخفض فاتورة الفائدة لتخفيف تكلفة الدين.

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مصر 365

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