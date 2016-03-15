"نيل بورسعيد" يطلق حملة "أنا أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان

انطلقت اليوم أولى فعاليات حملة "أنا أقوى من المخدرات" والذى يشارك خلالها مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع جامعة بورسعيد والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية واتحاد شباب العمال وجمعية أصدقاء البيئة.

وشارك كل من ميرفت الخولى مدير مجمع إعلام بورسعيد والدكتور مهدى القصاص عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والدكتورة عبير النعناعى وكيل الكلية للتدريب العملى والدكتورة منال عيد والدكتورة إحسان عبدالله، بالاشتراك مع أسرة سنابل الخير لإعداد دورة تدريبية لطلبة المعهد لإعداد قيادات شبابية لمناهضة الإدمان.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عسكر مدرب ومنسق بصندوق مكافحة الإدمان أن الحملة تستهدف أكثر من 5000 شاب من كل الأعمار بهدف التوعية بمخاطر الإدمان التى لم تقتصر فقط على إدمان المخدرات بين الشباب، ولكن أصبحت تنتشر بين فئات أخرى كالمرأة وكبار السن مما يعد كارثة تهدد الأسر المصرية.