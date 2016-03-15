ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث تصادم طريق "دكرنس الدقهلية"

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل أجرة تستخدم فى نقل المواطنين بين القرى، على طريق "دكرنس – ميت فارس" بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق "دكرنس – ميت فارس".

انتقل الرائد محمد مطر، رئيس مباحث دكرنس، إلى موقع الحادث وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل أجرة نتيجة السرعة الزائدة والرعونة، مما أسفر عن مصرع 4 وهم "أحمد عادل لسيد 20 سنة مقيم ميت فارس، وإسماعيل بدير شعبان 42 سنة ومقيم ميت فارس، و زينب إسماعيل العربى 45 سنة ونانى عادل شرف 15 سنة".

بينما أصيب كلا من "فتحى السعيد محمد السيد 48 سنة ميت سويد مصاب بجرح قطعى واشتباه بكسر فى الضلوع، و رمضان نعيم رمضان 38 سنة من ميت محمود و مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعصام سمير عبد الفتاح 28 سنة مصاب بجرح قطعى بالجبهه من قرية ميت سويد، وأحلام خيري أبو الرياض 35 سنة من قرية ميت محمود مصاب بنزيف داخلى و اشتباه ما بعد الارتجاج، وأمل السيد إبراهيم شحاته 35 سنة من ميت على مصابة بنزيف داخلى، ونهلة نبيل الغريب 24 سنة من ميت عبى مصابة بجروح متعددة، وزينب عبد العزيز حسن 45 سنة مصابة بكسر فى الضلوع من ميت فارس".

مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 فى حادث تصادم بين سيارتين نقل بالدقهلية