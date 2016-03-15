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لتقوية عظامك.. الكالسيوم وحده مش كفاية اعرف إزاى تحمى نفسك من الهشاشة

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لتقوية عظامك.. الكالسيوم وحده مش كفاية اعرف إزاى تحمى نفسك من الهشاشة لتقوية عظامك.. الكالسيوم وحده مش كفاية اعرف إزاى تحمى نفسك من الهشاشة
"الكالسيوم" من العناصر الأساسية اللازمة للحفاظ على عظامنا من الإصابة بالهشاشة، ورغم تناول الكثير منا لأقراص الكالسيوم بالإضافة إلى تناول الوجبات الغنية بالكالسيوم إلا أن الغالبية يعانون من آلام كثيرة فى عظامهم، وهو ما يشير إلى عدم فاعلية الكالسيوم الذى نحصل عليه.

ويفسر الدكتور محمد صلاح على حسين - أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر - عدم فاعلية الكالسيوم الذى نتناوله فى الجسم ويقول: "يحرص الكثير على تناول حبوب الكالسيوم يوميا والأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم مثل اللبن ومنتجاته، ولكن بدون فائدة".

ويضيف د. محمد: "تناول الكالسيوم بكثافة لا يحافظ على صحة العظام، عكس ما هو شائع فى المجتمع، لأن الكالسيوم بمفرده ليس المسئول عن صحة العظام، هناك عوامل تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والاستفادة منه، ومن أهم هذه العوامل فيتامين D فهو جزء أساسى من عمل الكالسيوم لأنه المسئول عن امتصاص الجسم للكالسيوم، ويعمل على عدم خروجه فى البول لتستفيد منه العظام".

ويتابع د. محمد: "يحفز فيتامين D الغدة الباردرقية على إخراج هرمون الباراثرمون والذى ينتج كالسيوم بشكل فعال فى جسم الإنسان، ورغم توفر أطعمة بها فيتامين D مثل اللبن، الجبن، صفار البيض، سمك السالمون، زيت كبد الحوت، المشروم، السردين المعلب، التونة، والكبدة، إلا أن أفضل مصدر لفيتامين D هى الشمس، حيث تعمل أشعة الشمس فوق البنفسجية على تحويل طبقة الكوليسترول المتوفرة أسفل الجلد بطريقة طبيعية إلى فيتامين D فعال ونشط يستفيد منه الجسم.


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