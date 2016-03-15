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خالد صلاح: قرار خفض الجنيه أمام الدولار ضمن استراتيجية الـ"تعويم الخفى"

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خالد صلاح: قرار خفض الجنيه أمام الدولار ضمن استراتيجية الـ"تعويم الخفى" خالد صلاح: قرار خفض الجنيه أمام الدولار ضمن استراتيجية الـ"تعويم الخفى"
وصف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، القرارات التى اتخذها البنك المركزى بشأن خفض سعر الجنيه أمام الدولار، بأنه ضمن استراتيجية الـ"تعويم الخفى" الذى يمكن السيطرة عليه، لاسيما أن هناك كثير من وجهات النظر فى الشارع المصرى تقول إن هذا القرار يضرب السوق السوداء، ويعطى أمان للمستثمرين بأن يأتوا إلى الدولة.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أنه لا توجد مؤسسة دولية اقتصادية اليوم ممن يراقبون الاقتصاد المصرى، إلا واعتبرت قرار البنك المركزى هام، لكنه تأخر كثيرًا، ويمكن أن يشكل نقطة تحول فى ضبط الصرف فى .


>- البنك الدولى: قرارات "المركزى" تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى
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>- الغرفة التجارية:خفض الجنيه يؤدى لموجة غلاء جديدة ورفع الدولار بالسوق الموزاى
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مصر 365

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