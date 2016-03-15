موجز الصحافة المحلية.. عكاشة سرب أسرار الأمن القومى

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "عكاشة سرب أسرار الأمن القومى"

أكــد الدكتور على عبد العال، رئيــس مجلس النواب، أنه رئيس مجلس استثنائى أغلبيته من المستقلين، مضيفا: «أشــعر أنــى أتعامــل مــع 595 حزبــا داخــل البرلمان»، مشــيرا إلى أنــه لا يمكــن أن يصدر أى تشــريع يتضمن حبســا للصحفيين فى قضايا النشــر، باســتثناء الحالات المنصوص عليها فى الدســتور، وتعهــد فى لقائه، أمس الاثنين، وفدا من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، ونقيب الصحفيين يحيــى قلاش وأعضاء مجلس النقابة.

أكد المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل لجريدة "الأهرام" أن العمل بالوزارة يسير بشكل منتظم، بعد إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل أمس الأول، وأنه لم تصدر أى تكليفات رسمية حتى الآن لآخرين بتسيير أعمال ومهام الوزارة خلفا له، وأضاف شوكت أنه لم يتلق أى طلبات من مستشارى العدل بإنهاء ندبهم اعتراضا على إقالة «الزند» وإنهاء مهمته وعمله بالقضاء.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لجريدة "الأخبار" أن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق ستتم فى الوقت المناسب ولكن ليست بالقيمة التى يتم ترديدها من البعض وتتناقلها الوكالات والمواقع الإخبارية.. وأضاف أن الزيادة ستكون مقبولة وتراعى مصلحة المواطنين.. فنحن لا نريد تعجيز المواطنين ولكن يجب أن يكون هناك موارد مناسبة للإنفاق على المترو.. مع العلم أننا نسعى للحفاظ عليه وتطويره وتحديثه رغم أنه يحقق خسائر.

قال مصدر مسؤول حكومى رفيع المستوى لجريدة "المصرى اليوم" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصدر خلال أيام تكليفا لحكومة جديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تتولى عرض برنامجها على البرلمان بعد إجراء تعديل وزارى يشمل حقائب المالية والصحة التعليم الرى الآثار والسياحة متوقعا إجراء التعديل وتحديد الوزراء الجدد خلال أسبوع.

وأكدت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لجريدة "الشروق" أن فوزية حنفى القائم بأعمال رئيس الجهاز مازالت تباشر لحين صدور قرار رسمى بتعيين المستشار محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة ومستشار وزير التخطيط رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

موجز الصحافة المحلية.. رجال الشرطة ممنوعون من "التجمهر"

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موجز الصحافة المحلية.. رجال الشرطة ممنوعون من "التجمهر"

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