وزير التخطيط: "هقفل حنفية العجز".. ويحذر: الدين العام اقترب لـ100%

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الحكومة تسعى للسيطرة على مستويات الدين العام، من خلال تثبيتها حالياً وخفضها مستقبلاً، مشيراً إلى أن الدين العام تجاوز الـ95% واقترب لـ100% من الناتج المحلى الإجمالى، مستطرداً: "هنقفل حنفية العجز".

وأوضح الوزير فى مقابلة عبر فضائية "CNBC"، أن الحكومة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ30 مليار دولار بحلول 2030، و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الحالى، موضحاً أن معدل الاستثمار حالياً أقل من 14% من الناتج المحلى.

واعترف بأن المناخ الاستثمارى فى مصر ليس البيئة الأفضل للاستثمار، ولكن الحكومة تعكف على عمل أجندة تشريعية لتحسين المناخ وتبسيط الإجراءات وعرضها على البرلمان، متوقعاً عدم تجاوز معدل النمو فى النصف الأول من هذا العام نسبة 4%.

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