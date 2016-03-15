كما انفرد في الجول - أندرلخت يؤكد: سنضم تريزيجيه من الأهلي بشكل نهائي

أكد هيرمان فان هولسبيك المدير الرياضي لنادي أندرلخت أن النادي البلجيكي "سوف يضم محمود حسن "تريزيجيه" بشكل نهائي من الأهلي".

FilGoal.com أكد في وقت سابق نية أندرلخت في شراء تريزيجيه من الأهلي بشكل نهائي ولمدة 4 سنوات مع مبلغ يصل قيمته إلى 2.2 مليون يورو للأهلي. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكده المدير الرياضي لأندرلخت.

وقال فان هولسبيك: "نحن مقتنعون بتريزيجيه. هو فقط يحتاج لبعض الوقت. سنقوم بضمه من الأهلي نهائيا مقابل 2.2 مليون يورو".

وتكلف الصفقة أندرلخت ثلاثة ملايين يورو شاملة الإعارة التي حصل بسببها الأهلي 700 ألف يورو، وبالتالي ينتظر الأهلي الحصول على مليونين و200 ألف يورو.

وأضاف المدير الرياضي للنادي البلجيكي في تصريحات عبر موقع (أندرلخت أون لاين) "الأمر الآن في يد تريزيجيه ليثبت لنا أننا لم نرتكب أي خطأ في ضمه".

وتابع "هو لاعب يقدر على صنع الخطورة بمجرد وصول الكرة له. وهو يعلم أن عليه تعلم المزيد بخصوص ما يفعله عقب فقده للكرة".

وعلى الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الأول لأندرلخت "إلا أن النادي البلجيكي يؤمن بشدة بقدرات لاعب الأهلي المعار وهو يواصل التأقلم مع الأجواء والتحسن من جانب اللغة للتواصل بشكل أفضل مع الجميع".

ولعب تريزيجيه المعار من الأهلي كأساسي في لقاء شباب أندرلخت يوم الاثنين أمام سان طروادة وقاد فريقه للفوز بثلاثية مقابل هدف.

ثلاثية أندرلخت صنعها تريزيجيه وجاءت بأقدام ميكيل وأزيفيدو وبيتيت. (طالع التفاصيل)

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