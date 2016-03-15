انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب ببئر العبد فى شمال سيناء

انطلقت فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب، لمدة 3 أيام فى قاعة مركز إعلام بئر العبد بمشاركة 400 شاب من مختلف الأعمار.

وقال محمد عيد مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد إنه شارك فى انطلاق الفعاليات عدلى اليمانى رئيس مجلس مدينة بئر العبد، والمسئولون بإدارة بئر العبد الرياضية، واستهلت الفعاليات بمحاضرة للدكتور عبد الكريم الشاعر مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم، وأعقبها ورش عمل ومناقشات للشباب فى قاعات مركز إعلام بئر العبد ومقر النادى الرياضى.