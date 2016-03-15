أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب ببئر العبد فى شمال سيناء

Google+ Print
انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب ببئر العبد فى شمال سيناء انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب ببئر العبد فى شمال سيناء
انطلقت فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب، لمدة 3 أيام فى قاعة مركز إعلام بئر العبد بمشاركة 400 شاب من مختلف الأعمار.

وقال محمد عيد مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد إنه شارك فى انطلاق الفعاليات عدلى اليمانى رئيس مجلس مدينة بئر العبد، والمسئولون بإدارة بئر العبد الرياضية، واستهلت الفعاليات بمحاضرة للدكتور عبد الكريم الشاعر مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم، وأعقبها ورش عمل ومناقشات للشباب فى قاعات مركز إعلام بئر العبد ومقر النادى الرياضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365