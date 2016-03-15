وكيل مديرية التعليم يطلق شارة البدء لبرنامج القيادات الطلابية بجنوب سيناء

أطلق محمد عقل وكيل مديرة التربية والتعليم بجنوب سيناء نائبا عن وكيل الوزارة السيد سويلم، إشارة البدء لانطلاق فعاليات البرنامج التدريبى حول إعداد قيادات طلابية وتنمية مهارات حياتية، لطلاب مدارسنا خلال الفترة من 14 حتى 16 فبراير الجارى، والذى يستضيفه المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة طور سيناء، وتنظمه أسرة التربية الاجتماعية بالمديرية، بمشاركة نحو 50 طالبا وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية يمثلون المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية تحت رعاية السيد سويلم وكيل الوزارة وإشراف سوزان محمد موجه عام التربية الاجتماعية ومن أسرة التوجيه نبيل عجيب وعفاف عبد الرحمن.

ويشارك فى التدريب نخبة من مكتب مستشار التربية الاجتماعية بالوزارة وهم فتوح عثمان محمد قائد تدريب دولى وأميرة محمد حسن وعبد النبى مصطفى كمال استشارى تنمية وتدريب.

وأشاد عقل فى افتتاح البرنامج بأن اللقاء بدأ بطابور وتحية علم مصر، مؤكدا أن التحية تعكس مشاعر الحب والانتماء للوطن الغالى مصر والطابور هو البذرة التى تساعد على بث روح الانتماء وحب الوطن فى الأجيال الجديدة، متمنيا للجميع برنامج موفق ومثمر.