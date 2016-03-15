محافظ بورسعيد:جوائز مالية وعمرة لأنظف شوارع المدينة وموظفى الأحياء المثاليين

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تقديم جوائز مالية تبدأ قيمتها من 20 و30 وحتى 50 ألف جنيه، على أن تمنح الجائزة لأنظف 3 شوارع بأحياء بورسعيد من حيث الكفاءة ومستوى النظافة والخلو من الإشغالات والمظهر الجمالى، للوصول إلى أفضل مستوى لإعادة الوجه الحضارى لشوارع بورسعيد.

كما تقرر أن تكون لجان التحكيم من المواطنين لاختيار الأحياء الفائزة لضمان الحيادية والشفافية لتحديد الفائزين بالجوائز المالية، على أن يتم إعلان النتيجة فى آخر مارس الحالى.

ومن جانبه أكد المحافظ أن المسابقة سوف تمنح أيضا للموظف المثالى من الأحياء والديوان العام ولمن تنطبق عليهم شروط المسابقة التى تتمثل فى الكفاءة وتفعيل العمل الميدانى والإدارى، ولصاحب أكبر إنجاز لحل مشاكل المواطنين وقضاء احتياجاتهم، بالإضافة إلى "عمرة" للفائزين خلال شهر رمضان.