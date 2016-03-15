أحمد زكى بدر: "زحلقة" الجهات الحكومية للمواطن وعدم حل مشاكله غير مقبول

علق الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تهرب بعض الجهات الحكومية من التعامل مع مشاكل المواطنين، وإلقاء المسئولية من على عاتقها عندما يطالبها المواطن بحل مشاكله.

وأوضح خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على فضائية "ontv"، أن جميع المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة تتعامل مع مشاكل المواطنين فيما بينها دون أن تجعل المواطن طرف فيها.

وتابع: "كنت فى حى مصر الجديدة اليوم، وللأسف المسئولين قالوا لىّ إن مشكلة السكان مع الكهرباء لا علاقة لنا بها فكان التصرف منى شديد جداً.. لازم نبطل هذه الزحلقة والتعنت، وأن الكهرباء ملهاش دعوة بالحى لأن الكلام دة غير مقبول تماماً".

وأوضح "بدر" أن كل موظف ومسئول فى أى من جهات الدولة منوط بحل مشاكل المواطنين مع الجهات الأخرى، مضيفاً: "هذا كلام أنا مسئول عنه كونه يقع فى نطاق اختصاصى".



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