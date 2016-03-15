السيطرة على 66 بؤرة مصابة بإنفلونزا الطيور والحمى القلاعية بـ20 محافظة

قال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الإدارة أصدرت تقريرًا جديدًا بشأن الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار عطية، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن التقرير يوضح ظهور 51 بؤرة جديدة مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بـ15 محافظة، منها 35 تربية منزلية، و15 أسواق، ومزرعة واحدة، بالإضافة إلى حَصْر بؤر مرض الحمى القلاعية للحيوانات، ووجود 18 حالة اشتباه بـ21 محافظة، والسيطرة عليهم جميعًا منذ يناير الماضى.

وأكد رئيس الطب الوقائى، أن الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور لا تزال فى معدلها الطبيعى، مشيرًا إلى استمرار تكثيف التقصى النشط للمرض بمختلف المحافظات بمعرفة الأجهزة البيطرية، وسَحْب عينات دورية من جميع المزارع بالمحافظات بنظام تكثيف التقصى النشط للمزارع التجارية لجميع أنواع الطيور مثل الدجاج، والبط، والرومى، والسمان، لفحصها وعمل التتابع الجينى فى المعمل القومى، للرقابة على الإنتاج الداجنى، إذا استدعى الأمر للسيطرة على المرض، والسيطرة على أى بؤرة تظهر.

وعن مرض الحمى القلاعية، أوضح عطية، أن الهيئة مستمرة فى اتخاذ جميع الإجراءات، طبقًا لشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التى تتضمن سحب عينات للتشخيص المعملى، والحجر على المزرعة لمنع البيع أو الشراء والتحصين الحقلى لجميع الحيوانات، ومعالجة الحيوانات المصابة والاستقصاء الوبائى لمعرفة مصدر البؤر المرضية، وكذلك المسار المتوقع انتشار المرض فيه وعمل برامج إرشادية لرفع الوعى فى المنطقة ككل، ومخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة لتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول وكذلك رش المسطحات المائية لمنع تكاثر الحشرات.

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