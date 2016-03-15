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الجيش اليمنى: استمرار العمليات العسكرية حتى انتهاء الإنقلاب وعودة الشرعية

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الجيش اليمنى: استمرار العمليات العسكرية حتى انتهاء الإنقلاب وعودة الشرعية الجيش اليمنى: استمرار العمليات العسكرية حتى انتهاء الإنقلاب وعودة الشرعية

>اجتمع الفريق على محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية مع أعضاء الهيئة الاستشارية الوطنية برئاسة عبد العزيز جبارى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الفريق الأحمر أطلع أعضاء الهيئة على الوضع العسكرى الميدانى وما تحقق من انجازات ميدانية لصالح قوات الجيش والمقاومة.

وأكد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية الانتصارات التى حققها الجيش والمقاومة فى محافظات مأرب والجوف وحجة والانتصارات الأخيرة بمحافظة تعز والتى تأتى معززة لتحرير محافظات عدن ولحج وغيرها ، مشيرا الى استمرار العمليات فى كافة المحاور حتى استعادة الشرعية وإنهاء عمليات انقلاب المليشيات الحوثية وصالح.

وقال اللواء محمد على المقدشى رئيس هيئة الأركان العامة أن الجيش الوطنى الذى بدأ بناؤه فى شهر مايو الماضى أصبح اليوم قويا ويدير العمليات فى كافة المحاور ، موضحا أن عملية دمج أفراد المقاومة فى وحدات الجيش تسير بشكل منتظم ويراعى فيها المعايير والضوابط المتعارف عليها فى بناء الجيوش.

وأكدت الهيئة الاستشارية مساندتها لخطوات الجيش والمقاومة ، ودعت أبناء الشعب اليمنى إلى الوقوف صفا واحدا فى مواجهة الانقلابيين واستعادة المؤسسات وعودة الشرعية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار فى البلاد .

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