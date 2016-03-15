أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر عسكرى يمنى: السيطرة على معظم معسكر الدفاع الجوى ومقتل 23 من المليشيات

Google+ Print
مصدر عسكرى يمنى: السيطرة على معظم معسكر الدفاع الجوى ومقتل 23 من المليشيات مصدر عسكرى يمنى: السيطرة على معظم معسكر الدفاع الجوى ومقتل 23 من المليشيات

>أكد مصدر عسكرى أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على معظم أجزاء معسكر الدفاع الجوى بمدينة تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى وصالح الانقلابية قتل فيها 23 منهم وأصيب العشرات.

وأوضح المصدر ، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية ، أن القوات شنت هجوما على المليشيات واقتحمت المعسكر رغم كثافة نيران قناصة المليشيات وزرع الألغام الأرضية.

وقال إن غالبية مواقع المعسكر باتت فى قبضة الجيش والمقاومة ، ولم يتبق سوى بعض الجيوب لقناصة المليشيات التى تنتحر على أسواره الجبلية وتدفع بتعزيزات ضخمة من ناحية شارع الخمسين فى محاولات فاشلة لاستعادته.

وأشار الى مقتل 10 من عناصر الجيش والمقاومة واصابة 30 ، فيما قتل مدنيان وأصيب 19 آخرون فى القصف على الأاحياء السكنية ، وقال " إن الصمود الأسطورى والإستبسال لأبطال الجيش والمقاومة فى اقتحام المعسكر لتطهيره أسفر عن ارتقاء 10 شهداء ، واصابة نحو 30 آخرين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365