مصدر عسكرى يمنى: السيطرة على معظم معسكر الدفاع الجوى ومقتل 23 من المليشيات

>أكد مصدر عسكرى أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على معظم أجزاء معسكر الدفاع الجوى بمدينة تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى وصالح الانقلابية قتل فيها 23 منهم وأصيب العشرات.

وأوضح المصدر ، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية ، أن القوات شنت هجوما على المليشيات واقتحمت المعسكر رغم كثافة نيران قناصة المليشيات وزرع الألغام الأرضية.

وقال إن غالبية مواقع المعسكر باتت فى قبضة الجيش والمقاومة ، ولم يتبق سوى بعض الجيوب لقناصة المليشيات التى تنتحر على أسواره الجبلية وتدفع بتعزيزات ضخمة من ناحية شارع الخمسين فى محاولات فاشلة لاستعادته.

وأشار الى مقتل 10 من عناصر الجيش والمقاومة واصابة 30 ، فيما قتل مدنيان وأصيب 19 آخرون فى القصف على الأاحياء السكنية ، وقال " إن الصمود الأسطورى والإستبسال لأبطال الجيش والمقاومة فى اقتحام المعسكر لتطهيره أسفر عن ارتقاء 10 شهداء ، واصابة نحو 30 آخرين".