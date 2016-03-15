أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئاسة السورية تنفى تقارير عن خلافات مع روسيا

Google+ Print
الرئاسة السورية تنفى تقارير عن خلافات مع روسيا الرئاسة السورية تنفى تقارير عن خلافات مع روسيا

>نفت الرئاسة السورية اليوم الاثنين ما تردد بأن إعلان روسيا البدء فى سحب قواتها من روسيا يعكس خلافا بين البلدين قائلة إن تلك الخطوة جرى التنسيق لها ودراستها منذ فترة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة إنها تلقت الكثير من الأسئلة حول ما تم الإعلان عنه وإن بعض التقارير روجت لتفسيرات تقول إن "ما حصل يعكس خلافا سوريا روسيا أدى إلى قرار تخفيض القوات أو أنه تخل روسى عن مكافحة الإرهاب فى سوريا."

وأضاف البيان أن الرئاسة السورية "تؤكّد أن الموضوع برمته تمّ بالتنسيق الكامل بين الجانبين السورى والروسى وهو خطوة تمّت دراستها بعناية ودقّة منذ فترة على خلفية التطوّرات الميدانية الأخيرة وآخرها وقف العمليات العسكرية."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365