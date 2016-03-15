الرئاسة السورية تنفى تقارير عن خلافات مع روسيا

>نفت الرئاسة السورية اليوم الاثنين ما تردد بأن إعلان روسيا البدء فى سحب قواتها من روسيا يعكس خلافا بين البلدين قائلة إن تلك الخطوة جرى التنسيق لها ودراستها منذ فترة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة إنها تلقت الكثير من الأسئلة حول ما تم الإعلان عنه وإن بعض التقارير روجت لتفسيرات تقول إن "ما حصل يعكس خلافا سوريا روسيا أدى إلى قرار تخفيض القوات أو أنه تخل روسى عن مكافحة الإرهاب فى سوريا."

وأضاف البيان أن الرئاسة السورية "تؤكّد أن الموضوع برمته تمّ بالتنسيق الكامل بين الجانبين السورى والروسى وهو خطوة تمّت دراستها بعناية ودقّة منذ فترة على خلفية التطوّرات الميدانية الأخيرة وآخرها وقف العمليات العسكرية."