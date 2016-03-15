طائرة عسكرية روسية تهبط فى أربيل حاملة أسلحة لقوات "البيشمركة"

>هبطت طائرة عسكرية روسية فى مطار أربيل الدولى اليوم الاثنين تحمل أسلحة وعتاد إلى قوات "البيشمركة" الكردية.

وقال نائب القنصل الروسى فى أربيل يفجينى ارجنتسيف- فى تصريح صحفي- إن الطائرة محمّلة بأنواعٍ مختلفة من الأسلحة والعتاد للبيشمركة، تشمل مدافع روسية عيار 23 مم، و19 ألف طلقة خارقة للدروع ، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة تستخدم بالجيش الروسى لتدمير المدرعات الخفيفة.

وأضاف: ان الأسلحة تأتى ضمن المساعدات المقدّمة للقوات الكردية بوصفها جزءا لا يتجزأ من العراق، وبالاتفاق مع حكومة بغداد، مشيرا إلى أن دولا أوروبية تقدم أيضا الدعم للإقليم عبر بغداد.

وكان الأمين العام لوزارة "البيشمركة" الكردية جبار ياور صرح بأن روسيا قدمت الدعم للبيشمركة فى حربها ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وقال: إن "روسيا قدمت الدعم للبيشمركة والقوات الأخرى المسئولة عن حماية إقليم كردستان مرات عديدة، وننتظر قدوم المزيد من الدعم والمؤازرة".