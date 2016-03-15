أخبار ليبيا اليوم.. روسيا: لا يمكن شن عملية عسكرية إلا بموافقة مجلس الأمن

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على إعلان وزير الخارجية الروسية عدم إمكانية القيام بأى عملية عسكرية فى ليبيا دون موافقة مجلس الأمن، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المتحدث باسم مجلس النواب حول تلويح الغرب بعقوبات ضد مسئولين ليبين.>ونقلت اخبار ليبيا اليوم عن عن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قوله اليوم الاثنين إنه لا يمكن القيام بأى عملية عسكرية فى ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره التونسى فى موسكو "نعلم بخطط التدخل العسكرى بما فى ذلك التدخل فى الوضع فى ليبيا.. وجهة نظرنا المشتركة هى أن ذلك ممكن فقط بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن لافروف قوله "أى تفويض محتمل لعملية ضد الإرهابيين فى ليبيا يجب أن يكون محددا بوضوح بما لا يسمح بتفسيرات منحرفة أو خاطئة."

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم ما قاله الناطق باسم مجلس النواب ليبيا فرج بو هاشم "نحن كمجلس نواب لا نقبل أن يذكر اسم رئيس المجلس عقيلة صالح ضمن قائمة المعرقلين للحوار لأنه يمثل أعلى سلطة فى الدولة الليبية".

وأضاف بوهاشم "يجب الإسراع فى بدء عمل الحكومة، ويجب أن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته بما يتعلق بمنح الثقة وتعديل الإعلان الدستورى".

وتابع "كنا نأمل أن تكون هناك جلسة برلمانية الاثنين، ولا اعتقد انعقادها بسبب عدم توافر العدد الكافى بطبرق".

وأوضح أن لجنة الحوار لا تحل محل مجلس النواب، وعلى الكل الالتزام بما هو منصوص عليه بالاتفاق السياسى.. قائلا "لدينا استحقاق، والكرة الآن فى ملعب مجلس النواب وما يقوله عقيلة صالح بما يتعلق بالمجلس الرئاسى رأى شخصى".

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