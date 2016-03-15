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بالفيديو - أوكازاكي يسجل هدفا رائعا لليستر من خلفية مزدوجة جميلة

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بالفيديو - أوكازاكي يسجل هدفا رائعا لليستر من خلفية مزدوجة جميلة بالفيديو - أوكازاكي يسجل هدفا رائعا لليستر من خلفية مزدوجة جميلة

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن من حق نادي أندرلخت البلجيكي تفعيل بند الشراء الخاص بصفقة محمود حسن "تريزيجيه" جناح الفريق.

وعلم FilGoal.com أن تريزيجيه قد وقع على عقود انتقال نهائي لأندرلخت الذي قرر تفعيل عقد شراء اللاعب. (التفاصيل)

وأضاف طاهر للصحفيين يوم الأربعاء "من حق أندرلخت شراء تريزيجيه نهائيا وفقا للعقد المبرم بين الطرفين".

وتابع "لكن حتى الآن لم يخطرنا أندرلخت رسميا لتفعيل عقد الشراء".

وينتظر أن تنتعش خزينة الأهلي بمبلغ 2.3 مليون يورو المتبقي من قيمة انتقال تريزيجيه لأندرلخت.

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فيديو اليوم السابع

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