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بالفيديو – الحلم مستمر.. ليستر يقهر نيوكاسل بهدف لا يأتي كثيرا

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بالفيديو – الحلم مستمر.. ليستر يقهر نيوكاسل بهدف لا يأتي كثيرا بالفيديو – الحلم مستمر.. ليستر يقهر نيوكاسل بهدف لا يأتي كثيرا

واصل ليستر سيتي حلمه في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بعدما انتصر على نيوكاسل يوم الاثنين بهدف دون رد.

واستضاف ليستر سيتي منافسه نيوكاسل في ملعبه كينج باور لحساب الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة الظهور الأول لرافائيل بينيتث المدير الفني الجديد لنيوكاسل مع فريقه والثالث له في الدوري الإنجليزي بشكل عام بعد تدريبه لليفربول وتشيلسي.

سجل هدف المباراة الوحيد شينجي أوكازاكي في الدقيقة 25 بخلفية مزدوجة رائعة من داخل منطقة جزاء ليستر.

واصل فريق المدرب كلاوديو رانييري تحليقه في صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه توتنام.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 24 نقطة يحتل بها المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

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فيديو اليوم السابع

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