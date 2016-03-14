أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شخص أثناء محاولة سرقة "سوبر ماركت" بجوار متحف محمود خليل

Google+ Print
ضبط شخص أثناء محاولة سرقة "سوبر ماركت" بجوار متحف محمود خليل ضبط شخص أثناء محاولة سرقة "سوبر ماركت" بجوار متحف محمود خليل
نجح عدد من أهالى منطقة الدقى فى ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة سوبر ماركت بجوار متحف محمود خليل وحرمه، وقام الأهالى على الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالجيزة، التى جاءت على الفور وألقت القبض عليه.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، قام بافتتاح معرض منير كنعان بمحتف محمود خليل وحرمه، منذ قليل، بحضور عدد من رموز الفن.


>- القبض على عاطل ادعى علاقته بسفارة "روسيا" للنصب على المواطنين بالجيزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365