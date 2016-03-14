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مستند | المستشار أحمد المنشاوي يطلب رسميًا إنهاء انتدابه بـ«العدل» عقب إقالة الزند

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أحمد الزند - أرشيفية

أحمد الزند – أرشيفية

تقدم المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي وشهرته “أحمد المنشاوي”، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، وعضو المكتب الفني لوزير العدل المقال أحمد الزند، بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد جمال الدين، يطلب فيه إنهاء ندبه من وزارة العدل، والعودة مجددا إلى منصة القضاء.

وجاء قرار “المنشاوي” إعتراضا على قرار إقالة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارة للمستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، عقب تصريحات الأخير الصادمة التي أثارت موجة غضب في الشارع المصري والخاصة بمسألة “حبس النبي”.

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