30 ألف شاب مصري يُخططون لشراء جزيرة «جفتون»بالبحر الأحمر والعيش بها

كتب – محمد سويلم

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ”ايفينت” منذ أيام بعنوان “هنجمع 1000 واحد و نشترى جزيره فى مصر و نعيش فيها ” ، ولاقت تلك الدعوة تفاعل كبير من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت الدعوة على بيان أهدافها كالتالي ” بناءً على اهتمام سيادتكم بضرورة الاعتماد على الشباب وتمكينهم وتنمية الاقتصاد القومي والسياحة نما إلى أذهاننا فكرة استغلال الجزر الموجودة في مصر وبالفعل تم عمل إيفينت على موقع التواصل الاجتماعى باسم (هنجمع 1000 شاب وهنشتري جزيرة في مصر ونعيش فيها).

> وتم تجميع عدد كبير من الشباب المتحمس للفكرة وعددهم يزيد عن 30 ألف مصري وتمنوا أن نقوم باتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذه الفكرة وهى الحصول على حق انتفاع لجزيرة الجفتون بالبحر الاحمر لتنفيذ المشروع عليها

> وكشف القائمون على الدعوة أهدافها في الآتي :

1.عمل نموذج ناجح من 1000 شاب مصرى اجتمعوا سويًا على فكرة تنمية مصر.

> 2.زيادة نسبة الاستثمار الداخلي.

> 3.تنمية السياحة الداخلية والخارجية عن طريق عمل نموذج لجزر المالديف و ماليزيا وتايلند فى مصر. (سياحة الجزر) وهذه أكثر الأماكن التي يتجه إليها المصريون في سفرهم.

> 4.إقامة مشروعات زراعية وصناعية غير مضرة بالبيئة وعدم الاعتماد على السياحة فقط.

وأوضح القائمين على الدعوة أسباب اختيار جزيرة الجفتون، التي حصروها في الآتي :

> 1- طول جزيرة الجفتون 18كم وطول سواحلها 43 كم.

> 2-تبعد عن الغردقة 11 كم وهذا يسهل الاستفادة من الخدمات المتاحة في مدينة الغردقة.

> 3-تضم 14 موقعًا من أجمل مواقع الغوص.

> 4-تستقبل حوالي 188 ألف سائح سنويًا وبالتالي لا نحتاج لحملات دعائية كبيرة للتعريف بالمكان.

> 5-استغلال الجزيرة يأتي من رسوم دخول الجزيرة فقط.

وأوضح القائمون أسباب استغلال الجزر والمحميات الطبيعية فى مصر من خلال الآتي :

1- إستراليا حققت إيرادات مقدارها 2.5 مليار دولار إسترلينى

> 2- كندا حققت 6.5 مليار دولار إضافة إلى توفير 125 ألف فرصة عمل.

> 3- إيطاليا حققت مليار يورو إضافة إلى توفير 80 ألف فرصة عمل.

> 4- جزيرة موريشيوس تستقبل حوالي 1,500,000 سائح سنويًا.

> وبالتالي جائت أهمية استغلال الجزر فى مصر لزيادة الدخل القومي وخلق فرص عمل للشباب وعمل نماذج ناجحة من الشباب المصري القادر على تحمل المسؤولية.

وعن كيفية اختيار الـ 1000 شاب:

> أوضح القائمون أنه سوف يتم اختيار الـ 1000 شاب من جميع أنحاء الجمهورية عن طريق فريق متخصص في الموارد البشرية

> والعبرة في الاختيار معايير هي:

> 1-الأخلاق.

> 2-الطموح.

> وذلك لتفادي السلبيات الناتجة عن سوء الأخلاق والاحباط الموجود في المجتمع الآن

> •بعد اختيار الأفراد

> يتم عمل كارت عضوية لكل فرد فى الجزيرة ويوجد بالكارت عدد من النقاط وإذا قام الشخص بارتكاب أي مخالفة

> يتم الخصم من عدد النقاط المملوكة له على حسب نوع المخالفة المرتكبة (طبعًا للائحة الجزاءات) وإذا استنفد الفرد عدد النقاط المملوكة له

> يتم توجيه الشكر له على الفترة الذي قضاها على الجزيرة.

> ويتم أيضًا زيادة عدد النقاط للأفراد الذين يتمتعون بالإيجابية في مساعدة سكان الجزيرة وبالتالي إعطاء مميزات أكبر لهم بناءً على إيجابيتهم

> •لا تقتصر الجزيره على الـ 1000 شاب فقط و لكنهم هم من يمثلون السكان فى الجمعيه العموميه للجزيره وذلك طبقا للوائح الموضوعه من قبل فريق الموارد البشريه .

> •العدد المتوقع للسكان فى الجزيره يذيد عن 50 الف و سيتم توفير فرص عمل لهم فى المجالات المتاحه.

وعن مواردا الطاقة مثل الكهرباء:

> سيتم الاستعانة بالطاقة النظيفة فقط المتولدة من:

> 1-الطاقة الشمسية.

> 2-الرياح.

> 3-اندفاع المياه.

> 4-توليد الطاقة عن طريق الحركة (الدراجة الهوائية).

وعن المياه، أوضح القائمون ذلك في الآتي :

> اثبتت الدراسات في مصر أننا إذا ابتعدنا عن مجرى نهر النيل 70 كم تكون تحلية مياه البحر هو الخيار الاقتصادي

> وبالتالي سيتم الاستعانة بتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة للشرب والزراع.

> سابعا – الصرف الصحي

> ستتم معالجة مياه الصرف الصحي حتى تكون صالحة لري الحدائق والزراعة.

ثامنا – وسائل المواصلات:

> سيتم الاستعانة بوسائل المواصلات الصديقة للبيئة كالدراجات والجولف كار التي تشحن بواسطة الكهرباء

> تاسعا – البيوت:

> البيوت الخشبية هو الخيار الأمثل الذي تم اختياره وذلك لأسباب مختلفة:

> 1-لا تضر بالبيئة.

> 2-سعرها الاقتصادي مقابلة بالبيوت الخرسانية.

> 3-المنظر الجمالي لها.

> 4-القدرة على تحمل العوامل البيئية المختلفة أكثر من غيره

https://www.facebook.com/events/1526152644362111/?active_tab=posts