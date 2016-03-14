قوافل الإصحاح بجامعة قناة السويس تعالج 410 حالة بقرية رابعة بشمال سيناء

استأنفت قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس تنفيذ برنامجها الأسبوعى والتى زارت خلاله قرية رابعة التابعة لمركز و مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وهى القافلة الرابعة ضمن برنامج زيارات القوافل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2015 - 2016.

قدمت خلالها القافلة خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية بالإضافة إلى التثقيف الصحى بالمجان لأهالى القرية.

حيث تم إجراء الكشف وتقديم العلاج والأدوية لأكثر من 410 حالة فى الطب البشرى والعديد من الحالات فى طب البيطرى والعديد من حالات الإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى.

تأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عمرو كشك مديرعام مشروعات البيئة

>وأشار الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعه إلى أن الاهتمام بسيناء واجب علينا والوصول إلى أهلها دائما فى أولويتنا حيث إن الجامعة تهدف إلى تقديم خدماتها للإقليم كله وخاص سيناء والتى تحظى بنسبة كبيرة من الزيارات خلال الفترة القادمة ضمن برنامج القوافل.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن قافلة اليوم التى توجهت إلى قرية رابعة قامت بإجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان للأهالى حيث جاء عدد الحالات فى الباطنة 58 و84 للأطفال و5 الجراحة و30 المسالك و14 النسا و21 الرمد و45 الأنف والأذن و45 طب الأسرة و54 الإسنان و49 العظام و39 الجلدية.

كما قامت القافلة بتحويل ثلاث حالات إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج والفحوصات فى تخصصات الرمد حالتان وواحدة للباطنة.

وأوضح عمرو كشك مديرعام مشروعات البيئة أن الإقبال على القافلة كان كبير واستقبال المسؤلين والأهالى لها كان فى أحسن صورة مشيرا إلى أن القافلة قدمت الخدمات الطبية العديد من الخدمات الأخرى فى مجال الطب البيطرى حيث أجرى أطباء البيطرى الكشف وتقديم العلاج للعديد من الحالات جاءت معظمها بين الماعز والطيور.

وعقد أساتذة الزراعة ندوة للمزارعين والمهندسين الزراعيين حاضر فيها الدكتور وليد شعبان أستاذ أمراض النبات دارت حول مشاكل المزارعين الخاصة بزراعة الخضر مثل الكنتالوب والطماطم كما تناولت طرق العلاج لمشكلات التربة بالإضافة الى شكوى بعض المزارعين فى مزارع الزيتون والرمان والنخيل، كما تم توزيع العديد من المبيدات الحشريه وسم الفئران للأهالى بالمجان.

ودارت موضوعات التثقيف الصحي التى قام بها أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض حول موضوعات الأطفال وفيه تم التوعية بنزلات البرد و النظافة الشخصية ورعاية الأطفال والنهاب اللوزتان وفى موضوع أمراض الباطنة تم الحديث عن الوقاية من القولون العصبى والإمساك كما تم توعية الأهالى كبار السن عن أمراض السكر والضغط والكبد.

ومن جانبه أوضح عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد أنه سعيد بهذا التعاون المثمر بين جامعة قناة السويس ومحافظة شمال سيناء وأن هذه القافلة ليست التعاون الأول بين الجانبين فالقافلة الأخيرة التى نظمتها الجامعة هنا وكانت فى قرية الروضة شهدت نجاح وإقبال كبير وفدم الشكر لكل من ساهم في هذه القافلة وفى مقدمتهم الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعه والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة والأطباء والمشرفين على القافلة.

وقال سليمان الأميرى رئيس الوحدة المحلية لقرية رابعة إن وجود القافلة فرصة عظيمة لأنها تضم العديد من التخصصات الطبية غير موجودة بالقرية وفرت كثير من العناء والمشقة على الأهالى البسطاء

>وأضاف أن قرية رابعة تعد أقدم قرية تابعة لمركز ومدينة بئر العبد وتضم 4 توابع ويصل تعداد سكانها أكثر من 12 ألف نسمة وتتميز بموقعة المتوسط بين 8 قرى مجاورة لها وهى قرية جاذبة لسكان الوادى بها تنوع اجتماعى وثقافى ولها تاريخ فى الوطنية وأهم ما يميزها زراعيا الزيتون والنخيل.

أما الدكتور عبد العزيز محمد سالم مدير الإدارة الصحية ببئر العبد فتمنى أن تتواجد قوافل الجامعة طوال الوقت وتضم تخصصات أخرى مثل المخ والإعصاب وبعض الجراحات.

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