زكى بدر: أبلغت محافظ الإسكندرية بعدم التعامل مع مركز صحة وتنمية المرأة

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إنه أبلغ المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعدم التعامل مع مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، وتابع: "الموضوع ده منتهى تماماً منذ أن أبلغنى أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية أن المحافظ يريد مبنى المركز.. وأبلغت المحافظ وقلت له لا تفعل شيئا فى المبنى وأبلغته بقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم التعامل مع المبنى.. لأنه تم بناء مبنى جديد للمحافظة".

وأضاف "بدر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أنه تم بناء مبنى جديد لديوان محافظة الإسكندرية سيتم الانتقال إليه فى غضون شهر من الآن.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن محافظ الإسكندرية عضو مجلس أمناء فى مركز "صحة وتنمية المرأة"، ويحق له الذهاب بهذه الصفة إن كان هناك حاجة تستدعى ذلك.

وكان قد قال الدكتور سامح سعد، مدير مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، إن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، طلب منه الحصول على مبنى المركز بهدف تحويله مقراً للمحافظة يستقبل فيه الزوار، لافتاً إلى أنه رفض هذا الأمر تماماً الأمر الذى جعل المحافظ يتراجع بعض الشىء ويطلب منه الحصول على بعض المكاتب فيه مقابل الحصول على مقر آخر، وتابع: "أنا رفضت طلب المحافظ إلا إذا صدر بقرار من قبل رئيس الحكومة أو الوزير المختص.. فقال لى المحافظ أنا هفوت الأربعاء وهاجى الخميس".

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